لبنان | مفتي طرابلس والشمال: لعدم إطلاق النار في الهواء لا ليلة رأس السنة ولا غيرها

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مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
صدر عن سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام حفظه الله ورعاه ما يلي:
نتوجه إلى أهلنا في طرابلس والشمال والمواطنين عموماً بعدم إطلاق النار في الهواء لا ليلة رأس السنة ولا غيرها .
ونشدد أن من يفعل ذلك يقع في الإثم والمعصية ويفعل أمراً محرماً في شرع الله عز وجل.
كما أنه لا يجوز حضور واستماع ما ينتشر على الشاشات في هذه المناسبات من أقوال المنجمين والمدعين علم ما سيحدث ويجري ، فهذا منهي عنه شرعاً ، فضلاً عن تصديق ذلك وتعلق القلب والخاطر به وترقبه وترتيب شؤون الإنسان على أساسه ، فكل ذلك لا يجوز
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