لبنان | هذه المناطق اللبنانية هي الأعلى تسجيلاً بإصابات كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2020 9:43 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2298 اصابة كورونا جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

وقد نشرت وزارة الصحة العامة جداول توزيع الاصابات بحسب المناطق والبلدات اللبنانية.

حيث اظهرت هذه الجداول ‏ترتيب المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم بفيروس كورونا بالتالي:

حارة حريك في المرتبة الأولى61 إصابة الأشرفية حلّت في المرتبة الثانية إذ سجلت 55 إصابة وجاءت الحدث في المرتبة الثالثة مسجلة 32 إصابة.