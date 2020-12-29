لبنان | ابو شقرا: لن نواجه مشكلة في المحروقات في الأيام الباقية من هذا العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ إلى أنه “من جديد حصل تأخير بفتح الإعتمادات لشراء المحروقات أمس، وبعض المحطات لم يكن لديها ​بضائع​، الا أن ​الأزمة​ حُلت”.

وأوضح ابو شقرا في تصريح تلفزيوني، أنه “كلمني مساء أمس أحد المسؤولين في ​السراي الحكومية وأبلغني أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ سعى لتأمين الإعتمادات مع حاكمية مصرف ​لبنان​ بأسرع وقت، وأبلغني أن الإعتمادات فتحت، وبدأنا فعلا بتسلم المحروقات، لكن لن نسلم كميات كبيرة لأننا نريد أن نوزع الكمية على كل المحطات على الأراضي اللبنانية خصوصا أنها فترة أعياد”.

وفي رد على سؤال حول ما اذا كان لبنان سيواجه مشكلة في المحروقات، أوضح ابو شقرا أنه “لن نواجه مشكلة في المحروقات في الأيام الباقية من هذا العام”.