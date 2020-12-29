لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ ساعة واحدة تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2298 اصابة كورونا جديدة في الساعات الـ 24 الماضية. وتوزعت بحسب المناطق كالتالي:

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