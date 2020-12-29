لبنان | لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا وعدد الإصابات يتجاوز الـ2000

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق كورونا لبنان اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2298 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 175118. كما تم تسجيل 21 حالة وفاة. وجاء في التقرير:

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