لبنان | دياب يكشف ما جاء في تقرير الـ FBI عن كمية النيترات التي انفجرت بمرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب بـ500 طن، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وبحسب الوكالة، أفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحافيين، أنّ “تقرير الـ “أف بي آي” كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، متسائلاً “أين ذهبت الـ 2200 طن المتبقية؟”