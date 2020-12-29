كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أعلن مدیر عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان إقفال مكتب طرابلس الاقلیمي اعتبارا من صباح یوم الأربعاء ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٠ بعدما تبین إصابة عدد من المستخدمین في المكتب بفیروس كورونا، وبناء على توصیات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مدیریات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمین والمراجعین، على ان یستانف العمل صباح یوم الاثنین ٤ كانون الثاني ٢٠٢١ وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي مستخدمي المكتب.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كركي يقرر إقفال مكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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