كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:10 مساءً - منذ 10 دقائق مركز الملك سلمان واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الحقائب الشتوية والحرامات على مختلف المناطق اللبنانية. ووزع اليوم 1577 حقيبة وبطانية في مناطق عكار والناعمة ومرجعيون وحاصبيا للعائلات الاشد فقرا وعوزا ومن مختلف الجنسيات. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة سنويا خلال فصل الشتاء.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل تقديم المساعدات على مختلف المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.