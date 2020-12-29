لبنان | وزارة الاتصالات: موافقة استثنائية على طلب تمديد العمل بمضاعفة سرعة الانترنت

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وزارة الاتصالات
أعلنت وزارة الاتصالات أن “رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب أعطيا موافقتهما الاستثنائية على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل ولغاية 31/3/2021، بالقرار المتعلق بمضاعفة سرعة الانترنت، بشكل موقت وبصورة استثنائية، للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، ومضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود وذلك ضمن الإمكانيات الفنية المتوفرة ومن دون اي تكاليف إضافية، وذلك افساحا في المجال امام المواطنين لتسيير أعمالهم من مكان إقامتهم بسبب الاجراءات والتوصيات التي تطلب منهم التزام منازلهم والحد من التجول منعا من انتشار فيروس كورونا، وايضا افساحا في المجال امام التلاميذ والطلاب لاستكمال دراستهم عن بعد بواسطة الوسائل الالكترونية وعبر الانترنت.
كما أعطيت الموافقة الاستثنائية لتمديد القرار المتعلق بالتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات بصورة استثنائية ولمدة محدودة، لإعطاء تسهيلات لمشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا. على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء في سبيل التسوية”.
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