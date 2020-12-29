لبنان | أزمة البنزين حلّت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة محروقات طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “ازمة البنزين قد حلت، ومشكلة الاعتمادات في طريقها الى الحل، اذ بدأت البواخر بتفريغ حمولتها”، مؤكدا انه “تم توزيع مادة البنزين اليوم على المحطات على ان يتواصل التوزيع بشكل اكبر غدا”، متمنيا ان “يأتي العيد ويكون البنزين متوافر في المناطق اللبنانية كافة.

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