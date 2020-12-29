لبنان | الرئيس عون يوقّع 3 قوانين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة ميشال عون وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ثلاثة قوانين هي: “تمديد العقد مع كهرباء زحلة وتمديد مهل ومنح اعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة”.

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