لبنان | مصلحة الليطاني: لايجاد الحلول لمشكلة تدفق الصرف الصحي الى نهر الغزيل

الليطاني
طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة الداخلية ايجاد الحلول لمشكلة تدفق الصرف الصحي المتدفق من حي الحمودية في بلدة المرج البقاعية عبر القناة الشتوية الخاصة باوتوستراد العربي الى نهر الغزيل.
وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها وجهت كتبا الى كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء طلبت بموجبها ايجاد الحلول لمشكلة تدفق الصرف الصحي المتدفق من حي الحمودية في بلدة المرج البقاعية عبر القناة الشتوية الخاصة باوتوستراد العربي الى نهر الغزيل، احد اهم روافد نهر الليطاني، نظرا لمخالفة هذه الممارسات لاحكام قانون المياه ولاحكام الوصل بالصرف العمومي، ولخطورتها على انشاءات الاوتوستراد العربي والموارد المائية والصحية.
كما طلبت المصلحة “الزام المعنيين بايقاف هذه الجريمة البيئية بحق نهر الليطاني، خصوصا وان تدفق الصرف الصحي مستمر وبكميات هائلة”.
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