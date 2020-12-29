لبنان | تعميم لوزني يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ 42 دقيقة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني تعميما يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 29/1/2021 ضمنا، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها الصادرة لغاية إيرادات العام 2019 خلال هذه الفترة.

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