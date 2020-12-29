لبنان | استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

طقس خريفي في لبنان
يسيطر على لبنان طقس مستقر ويرافقنا في الايام المقبلة هذا الاستقرار وقد يمتد لغاية النصف الاول من الشهر المقبل.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و٢١درجة، بقاعا بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً مع ضباب محلي
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: طقس مستقر مشمس مع استقرار الحرارة وتكون على الشكل التالي : ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.
الخميس: طقس مستقر مشمس مع استقرار الحرارة و تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.
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