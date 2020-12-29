الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مروّجا مخدرات في قبضة الأمن

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 19 دقيقة

توقيف

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحدث قرب مستشفى السان جورج كلاً من (ع.ع) و (م.م) اللّذين كانا يستقلان سيارة تستخدم في ترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق جبل لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 /12 /2020، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحدث قرب مستشفى السان جورج كلاً من (ع.ع) و (م.م) اللّذين كانا يستقلان سيارة تستخدم في ترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق جبل لبنان.

وقد حاول سائق السيارة صدم عناصر الدورية وأقدم الآخر على رمي قنبلة يدوية باتجاها دون أن تنفجر ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لتوقيفها، وضبطت داخلها كمية كبيرة من المخدرات.
سُلّم الموقوفان والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا