لبنان | لا أدوية في الصيدليات… لماذا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عزا نقيب الصيادلة غسان الأمين فقدان الأدوية من الصيدليات بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها. أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن “هناك أدوية مفقودة من الصيدليات وذلك بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها”.

واشار الامين في مداخلة عبر “الجديد” الى أنه “وضعت خطة لترشيد دعم الدواء، وتناقلتها وسائل الإعلام بكل أشكالها، الا أنه لليوم لا قرار للحكومة بتبني الخطة، ولا تبني لهذه الخطة من مصرف لبنان لذلك تتهافت الناس على شراء الأدوية وتخزينها في المنازل”.

وشدد على انه “يوجد في المستودعات ادوية والناس تخزن الادوية في البيوت وهذا الامر خطير جداً، وبالخطة التي طرحت مؤخراً 30% من الادوية سيرتفع سعرها واذا اعلنت هذه الخطة ستنخفض وتيرة الازمة”.