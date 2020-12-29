لبنان | فهمي: جريمة جو بجاني منظمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، أن “جريمة جو بجاني هي جريمة منظمة نفذتها مجموعة منظمة”، مشيراً إلى أننا “توصلنا إلى مجموعة كافية من المعلومات يجري تحليلها وهاتف القاتل تم ضبطه على بعد أمتار من الجريمة وليس في القماطية”، جازماً بنسبة 99% أن لا علاقة لـ”حزب الله” بالجريمة.

وأعلن فهمي أنه أحال ملفات فساد في الوزارة إلى القضاء منذ أشهر، لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن، قائلاً: “من هنا قلت ما قلته عن وجود فساد في القضاء”.

وفي حين أكد فهمي أنه “ليس هناك مربع أمني تابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية”، أشار إلى أن “كل الأحزاب لديها مناطق تتخذ فيها إجراءات أمنية”، مؤكداً أنه “إذا طلب مني القضاء توقيف سليم عياش سأقوم بما يمليه عليّ وأعمم إسمه وأسعى إلى توقيفه”.