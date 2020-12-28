لبنان | مستشفى بشري: العمل على انهاء التحضيرات اللوجسية لاستقبال مرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:15 مساءً - منذ 34 دقيقة

صدر عن إدارة مستشفى بشري الحكومي البيان الاتي: “بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء بشري والناتج بالدّرجة الأولى عن الاستهتار في إتباع الإجراءات الوقائية، يتم العمل حاليا على إنهاء التحضيرات اللوجستية لإعادة إفتتاح مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق / بشري الحكومي، لإستقبال المرضى مطلع الأسبوع المقبل، آملين أن تمر هذه المرحلة الدّقيقة على خير”.

يذكر أن وزارة الصحة العامة سجلت اليوم الإثنين 15 حالة وفاة و1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة” كاشفاً القيام بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، قائلاً إنها تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وأشار الى أن السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكانية ادخال بعض التعديلات على العقد.

وأكّد حسن أن “الدولة ستؤمن اللقاح بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية”. وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح مطمئينا انه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الاهداف التي نسعى إليها.