لبنان | صوان ليس في وارد التنحّي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أفادت معلومات صحفية أن قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان يعدّ ردّاً على طلب تنحّيه وهو ليس في وارد التنحّي ونقابة المحامين أعدّت أيضاً ردّاً سترفض فيه طلب كفّ يد صوان.

يذكر أنه كشفت معلومات صحفية سابقاً أن أجواء القضاء “ليست موافقة على كف يد القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق، وأن مجلس القضاء الأعلى بهذا التوجه، ويصرّ على إبقاء الملف بعهدة صوان.

لكن الخوف أن تلجأ السلطة السياسية لنقل الملف عن طريق الضغط، لأن العهد يحاول منذ فترة أن يستنبط دساتير غير مسبوقة بتاريخ لبنان عن طريق الإستعانة بمدّعي علم الدستور لوضع فتاوى على قياس الحركة السياسية لا تتوافق مع رسالة القضاء”.

ورأت المصادر أنه “في حال الذهاب في هذا المنحى أكثر، سنكون أمام شرخ كبير في موضوع فصل السلطات، وإختزال لدور رئيس الحكومة وصولا الى تغييب دور الحكومة بالكامل”.

ورأت المصادر القضائية أنه “من واجب الحكومة المستقيلة تسيير أمور البلد بالحد الأدنى، لأنه ومنذ تاريخ الإستقالة يحاول العهد أن يختزل السلطة التنفيذية، ويأتي لتبرير ذلك من خلال وضع فذلكات تمعن في المسار الذي كان بدأ منذ لحظة رفض التوقيع على التشكيلات القضائية”.

وقالت المصادر عينها إن “مجلس القضاء الاعلى مطالب اليوم بموقف حازم، وعلى القضاة أن يجتمعوا لإعلان ثورة بيضاء ضد السلطة الحاكمة بموضوع فصل السلطات”.