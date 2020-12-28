لبنان | هل سيتلقى عون لقاح كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد وباء “كورونا”، وذلك خلافاً لما تم نشره اليوم وتناقلته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه اشار الكاتب عماد مرمل في مقال له في صحيفة “الجمهورية” إلى أن “الرئيس ميشال عون، وخلافاً لِما يفعله مسؤولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عند وصوله الى لبنان، مفضّلاً الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها.”

واضاف الكاتب انه “من باب الاحتياط الاضافي في مواجهة كوفيد 19، اعتذر عون عن المشاركة في قداس الميلاد في بكركي، كما ورد في التفسير الرسمي لغيابه عن القداس. لكنّ السبب الآخر، وربما الحقيقي لهذا الغياب، يكمن في انزعاج عون من تعميم الراعي المسؤوليات عن تأخير تشكيل الحكومة واستخدامه لهجة حادة في مُخاطبة السلطة، التي يشكل رئيس الجمهورية أحد أركانها”…