لبنان | وزارة الصحة: تكثيف حملات الفحوص غدا لمواكبة فترة الاعياد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها “تطبيقا لتوجيهات وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تكثف غدا الثلثاء فرق الوزارة بالتعاون مع أطباء الأقضية في عدد من المناطق اللبنانية، حملات فحوص PCR وantigen الموجهة للمخالطين وللذين يظهرون أعراضا مرضية أو تنفسية قد تكون ناجمة عن الإصابة بـCOVID-19 وذلك بهدف مواكبة فترة الأعياد والحد من سلسلة تفشي عدوى فيروس كورونا في خلالها وضبط انتشارها، وذلك وفق البرنامج التالي:

قضاء جزين: في مستشفى جزين، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء البترون: في الحديقة العامة في المدينة، في الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء صيدا: في الملعب البلدي، في العاشرة صباحا

قضاء عكار: في البيرة، في الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء جبيل: في بلدة شامات، في الحادية عشرة من قبل الظهر”.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 15 حالة وفاة و1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

توازياً، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة” كاشفاً القيام بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، قائلاً إنها تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وأشار الى أن السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكانية ادخال بعض التعديلات على العقد.

وأكّد حسن أن “الدولة ستؤمن اللقاح بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية”. وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح مطمئينا انه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الاهداف التي نسعى إليها.