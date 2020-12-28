لبنان | لجنة الاشغال أقرت تأليف لجنة تقصي الحقائق لمناقشة ملف الكهرباء والمناقصات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 4 دقائق

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ريمون غجر، للبحث في موضوع المناقصات التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه.

وأعلن النائب نجم أن الجسلة عقدت بحضور مدير عام المناقصات الاستاذ جان العلية ورئيس مجلس ادارة المدير العام لكهرباء لبنان والمديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مشيراً الى أنها ناقشت كل المواضيع التي سمعناها عبر وسائل الاعلام والتي لم نسمعها ايضا في التلفزيون، وكان حديث مستفيض للنواب.

وقال: اتخذنا قرارا بتأليف لجنة تقصي الحقائق، وفقا للمادة 142 والتي تضم: نزيه نجم رئيسا، حكمت ديب مقررا، والاعضاء النواب: جهاد الصمد، جوزف اسحاق، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، فريد الخازن، فيصل الصايغ، محمد الحجار، ومحمد خواجه. وهذه اللجنة ستناقش كل ملف الكهرباء والمناقصات وكل ما يتأتى عن هذا الموضوع”.