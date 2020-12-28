لبنان | وزير ​الصناعة: البقاء بحكومة تصريف أعمال يعني إنهاء كل ما تبقى اقتصادياً

عماد حب الله
أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله في حديث لـ”الاقتصاد”، أن التعويل على الصناعة في المستقبل يعد استثماراً مربحاً للجميع، إذ يُدرُّ هذا القطاع للبنان، عملة صعبة من الخارج.
وشدد على ان “تشكيل الحكومة ضروري أكثر من أي أمر آخر في لبنان، لأن البقاء بحكومة تصريف أعمال، يعني إنهاء كل ما تبقى اقتصادياً، ومالياً، ونفطياً.. وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى التصدّع الاجتماعي والمعاناة التي يتعرض لها المواطن. للأسف، حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة، هذا يعني أننا نرمي المؤسسات اللبنانية وبالأخص الصناعية منها إلى وضع مأساوي يمنعها من النجاح والصمود”.
ورأى انه “يجب أن تكون حكومة كاملة الأوصاف، ومنتجة وفاعلة، ودون ذلك لن يكون هناك أي مقومات بقاء للشعب والمؤسسات”.
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