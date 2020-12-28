لبنان | اليكم إرشادات الصليب الأحمر اللبناني للوقاية من حوادث السير ليلة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

أصدر الصليب الأحمر اللبناني سلسلة إرشادات وتوجيهات عن الوقاية من خطر الاصابة بنوبات قلبية وحوادث سير خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، داعيا إلى طلب الإسعاف على الرقم 140.

وجاء في الارشادات الآتي:

أولا: ارتفاع خطر الإصابة بنوبات قلبية ينصح بما يلي:

– تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

– شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

– عدم الإفراط في شرب الكحول.

– المحافظة على درجة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

– الجلوس والراحة.

– طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140/140.

– لحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

ثانيا: ارتفاع خطر حوادث السير خلال فترة الأعياد

الخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من هذا الخطر:

– يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.

– عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

– احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير.

– احترام تعليمات القوى الامنية في الاوقات كافة.

– عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

– وضع حزام الامان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

– التأكد من صلاحية السيارة وجهوزيتها ووضعها الميكانيكي.

– وجود مطفئة حريق.

– وجود علبة اسعافات أولية.

– يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

ثالثا: التسمم بأول أكسيد الكربون الذي تشمل أعراضه الصداع الخفيف، الدوار، التعب والضعف، الغثيان، ضيق النفس، وفقدان الوعي، ينصح بما يلي:

– عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.

– في حال الإحساس بأي من الاعراض الآنفة الذكر يجب التوجه فورا إلى الهواء الطلق.

رابعا: الوقاية من فيروس كورونا، ينصح بما يلي:

– الحفاظ على المسافة الآمنة عند الاختلاط مع الآخرين (متر ونصف المتر).

– تفادي الأماكن المغلقة والمكتظة.

– وضع قناع الوجه/الكمامة في كافة الأوقات باستثناء أوقات تناول الطعام.

– احترام آداب العطاس والسعال.

– غسل اليدين بانتظام باستعمال الماء والصابون او المحلول المعقم الكحولي.

– في حال الشعور بأي من العوارض التالية: الم في الرأس او الحلق، حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، الم في المفاصل … يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورا واتباع الارشادات.

جهوزية واستنفار

وأكد الصليب الأحمر اللبناني أنه وضع فرق الإسعاف والطوارئ في حال من الجهوزية والاستنفار العام في مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وعددها 47 مركزا ثابتا و3 مراكز موقتة تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعمة بـ 207 سيارات إسعاف، وأكثر من 600 مسعف. وللمناطق الجبلية فقد خصص عددا من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأي عواصف ثلجية وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.

وأوضح البيان أن مركزي نقل الدم في سبيرز (بيروت) وفي طرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24/24) لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها في ليلة رأس السنة، بالاضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم يمكن الاتصال على الرقم 372802 /01 لمركز سبيرز، وعلى الرقم 601429/06 لمركز طرابلس.

وشدد الصليب الأحمر اللبناني على ضرورة تقيد المواطنين بإرشادات السلامة العامة، مؤكداً إن المتطوعين والعاملين في المراكز هم على جهوزية لتلقي النداءات الطارئة وتلبية الطلب على وحدات الدم حسب توفرها، وتمنى للجميع أعيادا ملؤها السعادة والخير والسلام.