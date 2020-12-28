لبنان | كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الإثنين على انخفاض بسيط بسعر صرف الدولار مسجلا 8330 – 8380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت تسعيرته السابقة 8340 – 8390 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

هذا وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 28/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.