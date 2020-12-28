لبنان | فادي الحسن: المدير العام للطيران العراقي طلب مني ان نزيد عدد الرحلات الى العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أوضح رئيس ​مطار ​بيروت​ الدولي​ ​فادي الحسن، في حديث تلفزيوني أنه “يوجد نسبة كبيرة من السياح ​العراقيين يريدون ان يأتوا الى ​لبنان​، من اجل تمضية اخر ايام عام 2020 لان السلطات في العراق تتخذ اجراءات كبيرة، وعمدت الى اغلاق مختلف ​المؤسسات السياحية​، والمدير العام للطيران العراقي اتصل بي شخصياً وطلب مني ان نزيد عدد الرحالات الى العراق”.

واشار الى ان “السائح العراقي يأتي ايضاً الى لبنان من اجل ​السياحة​ الطبية واجراء بعض الامور التي لها علاقة بالقطاع الاستشفائي”.