لبنان | فادي الحسن: المدير العام للطيران العراقي طلب مني ان نزيد عدد الرحلات الى العراق

فادي الحسن
أوضح رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في حديث تلفزيوني أنه “يوجد نسبة كبيرة من السياح العراقيين يريدون ان يأتوا الى لبنان، من اجل تمضية اخر ايام عام 2020 لان السلطات في العراق تتخذ اجراءات كبيرة، وعمدت الى اغلاق مختلف المؤسسات السياحية، والمدير العام للطيران العراقي اتصل بي شخصياً وطلب مني ان نزيد عدد الرحالات الى العراق”.
واشار الى ان “السائح العراقي يأتي ايضاً الى لبنان من اجل السياحة الطبية واجراء بعض الامور التي لها علاقة بالقطاع الاستشفائي”.
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