لبنان | أهالي جو بجاني قطعوا طريق الكحالة للمطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة قتله

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 9:51 مساءً
أهالي جو بجاني قطعوا طريق الكحالة لبعض الوقت
قطع عدد من أصدقاء وأقرباء الشاب جو بجاني الطريق عند كوع الكحالة بالاتجاهين مساء اليوم لبعض الوقت للمطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة قتله.
وكان جو بجاني تعرض إلى عملية اغتيال، بإطلاق النار عليه أمام منزله على يد مسلحين عندما كان يستعد لنقل أولاده إلى المدرسة.
وتوعد الأهالي بتصعيد تحركاتهم في الايام المقبلة.
وكان وفد من أهل جو زار بكركي اليوم والتقى البطريرك مار بشار بطرس الراعي.
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