لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: 35 حالة حرجة بكورونا إضافة لحالتي وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا. وبين التقرير بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير التالي: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 339 فحصا – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 24 – عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 807 حالات شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35 – حالات وفاة: 3

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