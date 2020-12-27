لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية في الساعات الـ24 الماضية. يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت تسجيل 1754 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية و15 حالة وفاة.

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