لبنان | كورونا يصيب نائباً اليوم.. فمن هو؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين مجلس النواب غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه على “تويتر” قائلا :”أعتذر من الأهل والأصدقاء الذين التقيتهم في الأيام القليلة الماضية، حيث أتت نتيجة فحص الكورونا اليوم إيجابية بالرغم من عدم وجود أعراض. أتمنى السلامة للجميع.”

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