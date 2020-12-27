لبنان | وزارة الشؤون: مشرفية تواصل مع وزيرة الدفاع ولا ضحايا من النازحين في المخيّم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الإجتماعية حرق مخيّم 009 في بلدة زوق بحنين – المنية والذي يستضيف 93 عائلة من النازحين السوريين، وطالبت “الجهات القضائية المعنية والقوى الأمنية محاسبة الفاعلين ومعاقبتهم خاصة وأنهم لا يمتّون إلى قيَم المنية وأبناء الشمال الكريم المضياف بصلة”.

وأعلنت في بيان أنه ” نتيجة ما حصل، تواصل وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني، وأكد حرص الوزارة على سلامة النازحين وضرورة معالجة أسباب الحادثة وتداعياتها ومحاسبة الفاعلين. وأعطى المشرفية توجيهاته إلى فريق الاستجابة الذي قام بالتنسيق بين السلطات المحلية والجهات الأمنية والمنظمات الدولية الفاعلة، وحرص على أن لا يبيت أحد من العائلات في العراء ودون مأوى”.

وأشارت في ختام بيانها إلى أنه “لم يقع ضحايا من النازحين وسجّلت بعض الاصابات بحروق طفيفة بينما لم يسجل فقدان أوراق ثبوتية تخص النازحين”، مؤكدة أن خطة الاستجابة للأزمة حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين”.