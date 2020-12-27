لبنان | ضاهر: نعم لمرشح يمثل الطائفة ولا يمثل عليها

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ميشال ضاهر
غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر :” لا تهديداتك ولا استفزازاتك ولا فبركة الملفّات القضائية والأمنية التي امتهنتها وتستعملها في وجه الضعفاء لاخضاعهم وابتزازهم، سوف توصلك الى ما تصبو اليه”.
وأكد أنه لن يرضى به مرشّحا استفزازيا لشق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، معتبرا أنها تجمع ولا تفرق.
وقال :” نعم لمرشح يمثل الطائفة ولا يمثّل عليها”.
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