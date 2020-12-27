لبنان | وزير الإتصالات بعد لقائه الراعي: للتعالي على المحاصصة والخلافات الداخلية

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وزير الاتصالات يلتقي البطريرك الراعي
زار وزير الاتصالات المهندس طلال حواط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، لتهنئته بعيدي الميلاد ورأس السنة.
وكانت الزيارة مناسبة للبحث في الشؤون العامة، واستعراض الملفات الداخلية. وبعد الزيارة أكد حواط أن “اللقاء بغبطة البطريرك الراعي هو لقاء بقامة وطنية كبيرة، نسترشد بحكمته في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، لما تمثله بكركي من مظلة جامعة للبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم”.
ودعا حواط الى “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، والتعالي على المحاصصة والخلافات الداخلية لأن وضع اللبنانيين يزداد سوءا يوما بعد يوم، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي يستلزم التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة الوطنية” .
وأمل حواط في أن “تكون الأعياد مناسبة يلتقط فيها اللبنانيون أنفاسهم، ويعود فيها المعنيون إلى ضمائرهم ويسارعوا في إنقاذ البلاد التي لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة”.
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