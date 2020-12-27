لبنان | الجيش: خرقان بحريان لإسرائيل مقابل رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة خرق بحري اسرائيلي - ارشيفية أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 26/ 12/ 2020 وعند الساعة 18.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين، وقام بالقاء قنبلتين مضيئتين.

وبتاريخ 27/ 12/ 2020 ما بين الساعة 04.37 و08.36 أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 335 مترا ولمدة 4 دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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