كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 5:19 مساءً النائب السابق وليد جنبلاط كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي عبر “تويتر”: الحكومة السورية تستنكر حرق مخيم اللاجئين في الشمال وتهيب بالقضاء اللبناني بمعاقبة الفاعلين. يا لها من مسرحية الاستخفاف بالعقول والاحتقار بالنفوس من قبل عصابة النظام التي دمرت قرى ومدن بأكملها في سوريا وهجرتها بعد تصفية الآلاف من السجناء واستباحت لبنان ارهابا واغتيالا سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط يسخر من الحكومة السورية: يا لها من مسرحية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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