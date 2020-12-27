لبنان | قوى الأمن تعمم صورة الشاب “حمزة الأحمر” … خرج من منزله ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: حمزة سعادة الأحمر (مواليد عام 1995، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في محلة عين الرّمانة، بتاريخ 24/12/2020، ولم يعد حتى تاريخه.

ودعت المديرية المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشيّاح في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 393029/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.