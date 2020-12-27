لبنان | هذا ما جاء في بيان الجيش حول إشكال بحنين وإحراق مخيم السوريين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم في بلدة بحنين- المنية، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية اشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً على احراق خيم النازحين السوريين.”

وبحسب البيان، فإن وحدات الجيش تدخلت على الاثر وسيّرت دوريات في المنطقة كما نفذت مداهمات بحثاً عن المتورطين في اطلاق النار واحراق الخيم وضُبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

وأكّدت القيادة أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص فيما تستمر ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.