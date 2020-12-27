لبنان | ريفي: ما حصل في المنية إشكال فردي لا يمثّل أهلنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات اللواء أشرف ريفي غرّد الوزير السابق اشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” قائلا “ما حصل في المنية إشكال فردي لا يمثّل أهلنا والعقلاء فيها. اللاجئون السوريون هم ضيوف كرام الى أن يعودوا الى وطنهم، وإطلاق الشعارات العنصرية من قِبل البعض مرفوض. نحن على ثقة أن المنية ستمنع الإنزلاق الى هذه المتاهات التي لا تشبه المنطقة وأهلها.”

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