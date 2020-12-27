لبنان | بعد إحراق مخيم اللاجئين…الرواية الأمنية لإشكال بحنين – عكار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 11:36 صباحًا

نشرت الـLBCI الرواية الأمنية لإشكال بحنين عكار، التي اكدت ان الاشكال فردي بامتياز وهو ناجم عن خلافات سابقة وما حصل جاء نتيجة “قلوب مليانة” بين أشخاص من آل المير وعمال سوريين، وقد وقع الاشكال بسبب خلفيات مادية.

في التفاصيل، وصل شخص من آل المير الى المخيم واراد شراء حاجيات من متجر (دكان) موجود داخل المخيم، لكنه وجده مقفلاً. بعدها أُجبر السوريون على فتح الدكان وحصل تلاسن على خلفية عبارات وُجهت الى احدى الفتيات السوريات. وتم اطلاق نار من قبل الجانب اللبناني ما ادى الى اندلاع حريق في احدى الخيم وامتد الحريق الى خيم اخرى وبالتالي احتراق المخيم بالكامل.

الى ذلك، علمت الـLBCI أن الجيش اللبناني بات يمتلك اسماء عدد من المتورطين بهذا الاشكال وسيواصل اجراءاته الى حين توقيفهم.

وأكدت المعلومات أن لا سلاح تم استخدامه من داخل المخيم.