لبنان | دولار السوق السوداء يتذبذب في هامش “ضيق”… كم بلغ سعر صرفه اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 8250 ليرة و8350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس السبت ما بين 8200 و8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار مقابل الليرة ليوم الاحد 27/12/2020، حصرا وبهامش متحرك بين 3850 كحد أدنى للشراء و3900 كحد أقصى للبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.