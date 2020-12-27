لبنان | إخماد حريق داخل معمل في نهر إبراهيم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة إخماد حريق داخل معمل في نهر إبراهيم أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع فجر اليوم داخل غرف يقطنها عمال في أحد معامل بلدة نهر إبراهيم وامتدت لتطال أخشابا وإطارات غير صالحة ومساحات من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، واقتصرت الاضرار على الماديات.

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