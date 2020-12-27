لبنان | ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج أفادت غرفة التحكم المروري عن حال الطرقات اليوم، على الشكل الآتي: – جميع الطرقات ضمن منطقة الأرز سالكة والرؤية جيدة. – طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. – طريق كفردبيان – حدث بعلبك سالكة لسيارات الدفع الرباعي. – طريق العاقورة – المنيطرة – حدث بعلبك سالكة. – طريق معاصر الشوف – كفريا سالكة.

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