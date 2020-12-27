لبنان | مع تزايد الإصابات بكورونا هل نتجه للإغلاق مجدداً مطلع 2021؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 7 دقائق

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1403 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 شباط 169472، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1379، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 120780.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أنه تم تسجيل 1370 حالة إصابة محلية و33 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية هو 11124.

كما أفادت عن وجود 1077 حالة استشفاء من بينها 422 حالة في العناية المركزة و139 حالة تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

من جانبها رأت أوساط طبية لصحيفة “الراي” الكويتية أن لبنان كمَن يحمل قنبلة موقوتة كورونياً على وقع تردُّد فاضحٍ لدى السلطات المعنية في اتخاذ قراراتٍ حازمة مثل وقف الرحلات من بريطانيا باعتبار أن القطاع الصحي يكابد للصمود أمام طفرة الإصابات الحالية، متوقّعة أن يتجه البلد مجدداً بحلول 2021 إلى إقفال عام جديد ولكن بعد أن تكون الكارثة وقعتْ، ومن مظاهرها الاكتظاظ في المطاعم والمولات وغياب الالتزام بإجراءات الوقاية.

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، كان قد أكد السبت من بكركي قائلاً: “إذا ارتفعت الاصابات بكورونا فسنذهب مجدداً الى الإقفال”.