لبنان | اللواء ريفي: ما قام به حزب الله “جريمة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 12:57 صباحًا

أكد الوزير السابق أشرف ريفي الى أن, “السلطات الإيطالية تعلن أن حزب الله مسؤول عن إدخال أكبر شحنة كابتاغون الى إيطاليا.إنها جريمة ضد الإنسانية وتجاوز أخلاقي مشين يقوم به حزب يدعي على خصومه بوقاحة أمام القضاء،فيما بات مصنفاً عالمياً كتنظيم إرهابي ومتهماً بتجارة المخدرات. ستطالكم العدالة ولبنان بريء من أفعالكم وستحاسبون”

يشار إلى أن السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت عن ضبط حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاغون تبين بعد البحث أن “حزب الله” اللبناني وراءها، بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الجمعة.

وأوضحت نيابة نابولي التي حققت في القضية أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.