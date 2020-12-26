لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: 36 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 36 حالة حرجة لديه. وجاء في التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 578.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 805.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.

– حالات وفاة: 0.

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