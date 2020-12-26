لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - منذ ساعتين لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزيع الإصابات الجديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية على القرى والمناطق اللبنانية. ويذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 1403 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

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