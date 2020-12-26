لبنان | هذا هو مضمون الملصقات التي وضعتها قوى الأمن في مناطق بيروت المتضررة

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ملصقات وضعتها القوى الامنية في المناطق المتضررة في بيروت
عمدت القوى الامنية على وضع ملصقات في المناطق المتضررة في بيروت، تتضمن منشورات للشرح عن احتياجات المواطنين واستجابة القوى الامنية منذ اليوم الاول من الانفجار للحدّ من الجريمة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
إضافة الى ملصقات تتضمن “QR CODE” للوصول الى المزيد من التفاصيل من خلال النسخة الرقمية من المنشور على موقع قوى الامن الرسمي.
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