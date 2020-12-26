لبنان | هذا هو مضمون الملصقات التي وضعتها قوى الأمن في مناطق بيروت المتضررة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - منذ ساعتين

عمدت القوى الامنية على وضع ملصقات في المناطق المتضررة في بيروت، تتضمن منشورات للشرح عن احتياجات المواطنين واستجابة القوى الامنية منذ اليوم الاول من الانفجار للحدّ من الجريمة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

إضافة الى ملصقات تتضمن “QR CODE” للوصول الى المزيد من التفاصيل من خلال النسخة الرقمية من المنشور على موقع قوى الامن الرسمي.