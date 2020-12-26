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لبنان | هذا هو مضمون الملصقات التي وضعتها قوى الأمن في مناطق بيروت المتضررة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - منذ ساعتين
ملصقات وضعتها القوى الامنية في المناطق المتضررة في بيروت

ملصقات وضعتها القوى الامنية في المناطق المتضررة في بيروت

عمدت القوى الامنية على وضع ملصقات في المناطق المتضررة في بيروت، تتضمن منشورات للشرح عن احتياجات المواطنين واستجابة القوى الامنية منذ اليوم الاول من الانفجار للحدّ من الجريمة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

إضافة الى ملصقات تتضمن “QR CODE” للوصول الى المزيد من التفاصيل من خلال النسخة الرقمية من المنشور على موقع قوى الامن الرسمي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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