كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 56 دقيقة حادث سير نشرت صفحة يازا عبر صفحتها على تويتر فيديو لإقتحام سيارة محلات “هوا تشيكين” في منطقة بعبدا الأمر الذي أدّى إلى إصابة بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان وعمل الصليب الأحمر على إسعافهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: سيارة تجتاح محلات “هوا تشيكن” في بعبدا ووقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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