لبنان | شريم: يبدو اننا سنشهد طفرات استهتار بحياتنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 27 دقيقة وزيرة المهجرين غادة شريم غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على “تويتر”: “الأمر يبدو خياليا في لبنان الآن… المطاعم والحانات تكتظ بالناس، لا كمامات ولا تباعد… تشاطر على القوى الامنية وكأنّ لا جائحة تهددنا ولا عجز في المستشفيات!! كلّ ذلك يدعنا بحيرة فما جدوى اغلاق المطار؟ اذا بقيت الامور على هذا المنوال يبدو اننا سنشهد طفرات استهتار بحياتنا!”

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