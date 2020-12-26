لبنان | متى تصل الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى لبنان؟

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كورونا في لبنان - تعبيرية
أفادت “المركزية” انّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يوقّع الاثنين على اتفاق للحصول على لقاح “فايزر-بايونتيك” للوقاية من “كوفيد-19″، على أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح بعد التوقيع بأسابيع.
يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن أعلن سابقاً أن وزارة الصحة ستتسلم لقاح “فايزر” منتصف شهر فبراير المقبل، مباشرة من الشركة، “من دون طرف ثالث أو سمسرة”.
وقال حسن إن الوزارة تدرس الإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى مئتي وافد يوميا، بعد اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وأضاف: “قد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم”، مؤكدا أن “السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان”.
وحذر وزير الصحة اللبناني من إعادة الإقفال العام في البلاد، وقال إنه “في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة في رفع توصية بهذا الإقفال”، مشيرا إلى أن “الأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد فترة الأعياد”.
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